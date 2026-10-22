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Гильерме - о Батракове: это большое счастье для всей страны

Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме прокомментировал гол Алексея Батракова в ворота "Барселоны".
Фото: GLobal Look Press
По словам Гильерме, гол Батракова - счастья не только для "Локомотива", но и для всей страны.

- Я за Лешей, конечно, слежу. И это большое счастье, думаю, не только для "Локомотива", но и для всей страны.

Леша очень стремился к этому и мечтал об этом. Главное, чтобы он продолжал развиваться. Идет адаптация. Надеюсь, мы увидим еще много его голов в Лиге чемпионов и чемпионате Турции, - цитирует Гильерме "СЭ".

Вчера, 21 октября, "Галатасарай" одержал победу над французским "Лиллем" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:2. Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом в первом тайме.

Напомним, что россиянин перешел в турецкий клуб из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Также в Лиге чемпионов полузащитник отмечался забитым мячом в ворота "Барселоны". Также он записал на свой счет две голевые передачи в чемпионате Турции.

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