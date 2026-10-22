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Мусаев: ошибки арбитра не позволили "Краснодару" выиграть у "Локомотива"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о ничьей с "Локомотивом".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Мусаева, ошибки главного арбитра не позволили "Краснодару" одержать победу над "Локомотивом".

- К сожалению, ошибки арбитра, и наши ошибки, где нужно было сыграть внимательнее, не позволили нам выиграть.

Но позитивных моментов было много. И то, что сравняли в концовке, несмотря на все события, которые я описал. Поэтому стараемся не уходить в негатив. Надеюсь, что мы будем меняться к лучшему, - цитирует Мусаева "Чемпионат".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" - 3:3, по ходу встречи южане уступали со счетом 1:3 и забили дважды после 85-й минуты.

По итогам 11 сыгранных туров "быки" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками в своем активе. В 12 туре чемпионата страны команда Мурада Мусаева сыграет на домашнем стадионе с калининградской "Балтикой", которая располагается на седьмой строчке с 13 баллами.

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