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Президент РПЛ Алаев раскрыл, какой посещаемости хочет добиться лига к 2030 году

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, какой средней посещаемости хочет добиться лига к 2030 году.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, РПЛ хочет добиться 18 тысяч средней посещаемости матчей к 2030 году.

- Год назад в стратегии мы заявили, что хотим достичь средней посещаемости 18 тысяч зрителей к 2030 году. У нас 240 матчей за сезон. И это довольно амбициозная цифра.

Потому что такой средней посещаемости нам не удавалось достичь даже в доковидный период. Тем не менее сейчас, по итогам 11 туров нынешнего сезона, мы преодолели отметку в 14 тысяч зрителей. Средняя посещаемость составляет 14?200 человек, - приводит слова Алаева "Матч ТВ".

Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-Лиги болельщикам необходимо оформлять Fan ID - после его введения многие фанатские движения объявили бойкот и перестали приходить на стадионы. С нынешнего сезона оформление "паспорта болельщика" также необходимо для посещений матчей Кубка России.

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