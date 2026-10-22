Президент РПЛ Алаев раскрыл, какой посещаемости хочет добиться лига к 2030 году

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, какой средней посещаемости хочет добиться лига к 2030 году.

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- Год назад в стратегии мы заявили, что хотим достичь средней посещаемости 18 тысяч зрителей к 2030 году. У нас 240 матчей за сезон. И это довольно амбициозная цифра.