Эменике: "Спартак" давно не был чемпионом - время это исправить

- "Спартак" давно не был чемпионом. Сейчас самое время это исправить.
Надо обыгрывать прямых конкурентов. Уверен, что состав "Спартака" можно назвать одним из лучших в лиге, - цитирует Эменике Metaratings.
По итогам 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе.
В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 16:00 по московскому времени.