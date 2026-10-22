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Эменике: "Спартак" давно не был чемпионом - время это исправить

Экс-футболист "Спартака" Эммануэль Эменике оценил текущее положение красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Эменике, "Спартаку" время вновь становиться чемпионом.

- "Спартак" давно не был чемпионом. Сейчас самое время это исправить.

Надо обыгрывать прямых конкурентов. Уверен, что состав "Спартака" можно назвать одним из лучших в лиге, - цитирует Эменике Metaratings.

По итогам 11 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе.

В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 25 октября, в 16:00 по московскому времени.

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