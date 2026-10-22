Бубнов: "Зенит" отскочил в матче с "Ахматом"!

- Вот такой вот чемпионат. "Зенит" отскочил!
Если бы судья удалил, блин, а он должен был на 35-й минуте удалять (неназванного футболиста "Зенита" - Прим.)… "Ахмат" бы выиграл, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе петербуржцев отметились Арсен Адамов (автогол), Максим Глушенков и Джон Джон, в составе гостей - Лечи Садулаев и Мохамед Конате.
По итогам 11 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе.