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Генсек РФС дал оценку карьере Дзюбы

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о карьере Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Митрофанова, Дзюба - яркий игрок и интересный человек.

- Карьеру любого футболиста оценивает история. Артём — яркий игрок, интересный человек.
Решение о том, когда завершать карьеру, будет принимать сам, - цитирует Митрофанова "Чемпионат".

Напомним, что Артем Дзюба по окончании прошлого сезона покинул тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, он выступал за волжан с сентября 2024 года. На данный момент форвард находится без команды.

Напомним, что Дзюба является лучшим бомбардиров в истории чемпионата России и национальной сборной страны. Ранее он также выступал за "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и ряд других российских клубов.

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