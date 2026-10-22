В воскресенье, 25 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными ЦСКА и "Спартаком". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Главным арбитром игры назначен Кирилл Левников, помощниками - Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервным - Инал Танашев, судьей ВАР - Василий Казарцев, АВАР - Павел Шадыханов, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Объявлена судейская бригада на дерби ЦСКА - "Спартак"
РФС объявил, какие арбитры будут работать на матче 12-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: РПЛ