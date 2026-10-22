По информации источника, "Сочи" заинтересован в Романе Тугареве. Сейчас футболист защищает цвета "СКА-Ростова", выступающего в Медиалиге.
Ранее Тугарев выступал за московские "Локомотив" и "Торпедо", "Ростов" и казахстанский "Елимай". На счету 28-летнего левого вингера 70 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи в Российской Премьер-Лиге.
Источник: журналист Анар Ибрагимов
"Сочи" может подписать нападающего из Медиалиги
"Сочи" может подписать футболиста из Медиалиги в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "СКА-Ростов"