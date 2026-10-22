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Стали известны судейские назначения на игры 12-го тура РПЛ

РФС объявил судейские бригады, назначенные на матчи 12-го тура чемпионата России.
Фото: РПЛ
"Ахмат" - "Оренбург": главный арбитр - Сергей Чебан, ВАР - Сергей Цыганок.

"Акрон" - "Динамо": главный арбитр - Игорь Капленков, ВАР - Ян Бобровский.

"Факел" - "Родина": главный арбитр - Иван Абросимов, ВАР - Алексей Сухой.

"Рубин" - "Крылья Советов": главный арбитр - Матвей Заика, ВАР - Роман Сафьян.

"Краснодар" - "Балтика": главный арбитр - Андрей Прокопов, ВАР - Павел Шадыханов.

"Ростов" - "Локомотив": главный арбитр - Владимир Москалёв, ВАР - Артур Фёдоров.

ЦСКА - "Спартак": главный арбитр - Кирилл Левников, ВАР - Василий Казарцев.

"Зенит" - "Динамо" Махачкала: главный арбитр - Антон Фролов, ВАР - Сергей Карасев.

Двенадцатый тур Российской Премьер-Лиги откроет матч грозненского "Ахмата" и "Оренбурга". Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.


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