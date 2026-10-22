Стали известны судейские назначения на игры 12-го тура РПЛ

РФС объявил судейские бригады, назначенные на матчи 12-го тура чемпионата России.

Фото: РПЛ

главный арбитр - Сергей Чебан, ВАР - Сергей Цыганок.главный арбитр - Игорь Капленков, ВАР - Ян Бобровский.главный арбитр - Иван Абросимов, ВАР - Алексей Сухой.главный арбитр - Матвей Заика, ВАР - Роман Сафьян.главный арбитр - Андрей Прокопов, ВАР - Павел Шадыханов.главный арбитр - Владимир Москалёв, ВАР - Артур Фёдоров.главный арбитр - Кирилл Левников, ВАР - Василий Казарцев.главный арбитр - Антон Фролов, ВАР - Сергей Карасев.Двенадцатый тур Российской Премьер-Лиги откроет матч грозненского "Ахмата" и "Оренбурга". Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.