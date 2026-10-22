Гасилин назвал причину, по которой "Спартак" уверенно победит ЦСКА

"Думаю, что "Спартак" выиграет. Причём достаточно уверенно, думаю, в два мяча. У команды классная скамейка запасных, которая может усилить конкуренцию практически в каждой линии.
Я об этом писал в своём Telegram-канале: команда Игдисамова просто устала. К сожалению, у команды сейчас очень трудный и плотный график", - сказал Гасилин Metaratings.
В воскресенье, 25 октября, ЦСКА на своем стадионе примет "Спартак" в рамках двенадцатого тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. "Спартак" располагается на третьей строчке, опережая ЦСКА на один балл.