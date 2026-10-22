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Солари сравнил ЦСКА и "Зенит" по сложности для "Спартака"

Футболист "Спартака" Пабло Солари оценил, насколько сложно играть против ЦСКА и "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
Пабло Солари поделился мнением, что ЦСКА и "Зенит" одинаково сложные для красно-белых. Он отметил, что подготовка команды к этим соперникам не отличается.

"По-моему, это два очень сложных соперника, естественно, одинаково сложных. И к ним мы готовимся с одинаковым упорством, с одинаковой энергией.
Не хотелось бы вступать в полемику, кто лучше, кто хуже, потому что обе команды сейчас вверху таблицы вместе с нами", - сказал Солари "Советскому спорту".

На данный момент московский "Спартак" находится на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке, опережая красно-белых на 1 балл. ЦСКА занимает 4 место, "армейцы" отстают от "Спартака" на 1 очко.

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