Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Динамо Загреб
19:45
НЕКНе начат
Ференцварош
19:45
ТорренсеНе начат
Штурм
19:45
МарсельНе начат
Лех
19:45
СандерлендНе начат
Юнион
19:45
Хапоэль Б-ШНе начат
ОФИ
19:45
БайерНе начат
Арарат-Армения
19:45
АЗ АлкмарНе начат
Ювентус
19:45
РеннНе начат
Виктория П
22:00
ЛевскиНе начат
Селтик
22:00
СельтаНе начат
Лиллестрем
22:00
Реал СосьедадНе начат
Бешикташ
22:00
Кристал ПэласНе начат
Целе
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Омония
22:00
БенфикаНе начат
Хоффенхайм
22:00
ЛионНе начат
Борнмут
22:00
МиланНе начат
Олимпиакос
22:00
СпартаНе начат
Ягеллония
22:00
АндерлехтНе начат

Лига конференций УЕФА

Кайрат
17:30
ПанатинаикосНе начат
Норшелланн
19:45
ЦСКА СофияНе начат
Интер Эскальдес
19:45
Университатя КрайоваНе начат
Кауно Жальгирис
19:45
БраннНе начат
Пафос
19:45
РигаНе начат
Иберия
19:45
МьельбюНе начат
Црвена Звезда
19:45
КопенгагенНе начат
Яблонец
19:45
БрайтонНе начат
Трабзонспор
19:45
ХартсНе начат
Хетафе
19:45
ЛуганоНе начат
Орхус
22:00
ЭгнатияНе начат
Борац
22:00
КуПСНе начат
Линкольн
22:00
ТвентеНе начат
Монако
22:00
ФрайбургНе начат
Аякс
22:00
АталантаНе начат
Мидтьюлланд
22:00
Сент-ТрюйденНе начат
Брага
22:00
ГентНе начат
Тун
22:00
ХайдукНе начат

Карпин назвал самого странного игрока "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин ответил, какой футболист был самым странным в команде.
Фото: РФС
Валерий Карпин рассказал, что считает самым странным ирландца Эйдена Макгиди.

"Футболистов очень много странных. Лично для меня самым странным был Эйден Макгиди. Историй про него много можно рассказать.
Приходит на тренировку и говорит: "Я сегодня не могу тренироваться, потому что русские со мной не поздоровались в лифте". Его это вот так выбивало из колеи", - передает слова Карпина "РИА Новости".

Эйден Макгиди перешел из шотландского "Селтика" в московский "Спартак" летом 2010 года за 12 миллионов евро. Всего за красно-белых левый вингер провел 93 матча, забил 13 голов и отдал 28 результативных передач. В начале января 2014 года футболист перешел из столичного клуба в английский "Эвертон".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится