Карпин назвал самого странного игрока "Спартака"

"Футболистов очень много странных. Лично для меня самым странным был Эйден Макгиди. Историй про него много можно рассказать.Приходит на тренировку и говорит: "Я сегодня не могу тренироваться, потому что русские со мной не поздоровались в лифте". Его это вот так выбивало из колеи", - передает слова Карпина "РИА Новости".
Эйден Макгиди перешел из шотландского "Селтика" в московский "Спартак" летом 2010 года за 12 миллионов евро. Всего за красно-белых левый вингер провел 93 матча, забил 13 голов и отдал 28 результативных передач. В начале января 2014 года футболист перешел из столичного клуба в английский "Эвертон".