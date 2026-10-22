Пименов похвалил Батракова: держит марку российского футбола

"Вся страна радуется за него и гордится футболистом, который держит уровень и марку российского футбола. Сейчас он просто отличный игрок!А дальше, надеюсь, из отличного перерастет в суперфутболиста", - сказал Пименов "Матч ТВ".
Алексей Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" в конце лета. За это время футболист провел за стамбульский клуб 9 матчей, забил 2 гола в Лиге чемпионов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Турции. Соглашение игрока со "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.