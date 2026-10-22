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Карпин высказался о возможном выступлении сборной России на ЧМ

Главный тренер Валерий Карпин ответил, как бы выступила команда на чемпионате мира.
Фото: РФС
Российский специалист не знает, сможет ли национальная команда справиться с давлением на этом турнире. Он отметил, что уровень футболистов неплохой.

"Честно говорю, без понятия. И без понятия не потому, что не знаю, в какой они форме.
Уровень игроков понятен, они точно не слабее, чем пять или десять лет назад. Но как эти игроки смогут показать это под тем психологическим давлением, когда на тебя давит результат - большой вопрос", - передает слова Карпина "РИА Новости".

На данный момент сборная России занимает 35-е место в рейтинге национальных команд ФИФА. В период прошедших сборов подопечные Валерия Карпина провели 3 встречи: обыграли Иран со счетом 2:0 и Намибию со счетом 6:0, а также сыграли вничью с Нигерией - 3:3.

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