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Уилкшир - о "Динамо": эта команда достойна титулов

Бывший игрок "Динамо" Люк Уилкшир высказался об игре команды текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо"
Люк Уилкшир считает, что значимую роль в успехах бело-голубых сыграл главный тренер, который смог сплотить команду.

"В "Динамо" очень много индивидуально сильных футболистов, но самое главное - команда и главный тренер, который смог всех объединить, придать дух победителя.

Уверен, что эта команда достойна добиваться самых высоких целей и выигрывать титулы", - сказал Уилкшир "Матч ТВ".

На данный момент московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. У команды Сандро Шварца 25 очков по итогам 11 встреч чемпионата. Бело-голубые одержали 8 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

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