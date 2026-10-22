Уилкшир - о "Динамо": эта команда достойна титулов

"В "Динамо" очень много индивидуально сильных футболистов, но самое главное - команда и главный тренер, который смог всех объединить, придать дух победителя.
Уверен, что эта команда достойна добиваться самых высоких целей и выигрывать титулы", - сказал Уилкшир "Матч ТВ".
На данный момент московское "Динамо" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. У команды Сандро Шварца 25 очков по итогам 11 встреч чемпионата. Бело-голубые одержали 8 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.