Игра состоится 25 октября.
«Мы в хорошем настроении готовимся к этой игре. Мы еще ни разу не побеждали, не отбирали очки у «Зенита». Почему бы не сделать это сейчас? Все возможно, почему нет», — сказал Газизов.
После 11 туров махачкалинцы набрали 13 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Газизов: мы еще ни разу не побеждали «Зенит», почему бы не сделать это сейчас?
Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info высказался о матче 12-го тура против «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"