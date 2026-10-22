На центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и "Спартаком" получили назначение комментаторы Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский. Об этом проинформировал генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин в своем телеграм-канале.
Московское дерби состоится в ближайшее воскресенье, 25 октября, на стадионе "ВЭБ Арена". Игру обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым.
Стали известны комментаторы московского дерби между ЦСКА и "Спартаком" в 12 туре РПЛ
Объявлен дуэт комментаторов на центральный матч 12-го тура чемпионата России.
Фото: РПЛ