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Сычев оценил новичков "Локомотива" Мостового и Титкова

Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев поделился мнением о новичках "железнодорожников" полузащитнике Николае Титкове и вингере Андрее Мостовом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" теперь не только без Батракова, но и без Карпукаса с Воробьевым. Пока положение у них не очень, посмотрим, что будет дальше. Думаю, руководство и главный тренер знают, как исправить ситуацию.

А Мостовой, Титков — хорошее усиление, неплохо себя проявляют", - сказал Сычев.

26-летний полузащитник Николай Титков присоединился к "Локомотиву" минувшим летом, перейдя из "Балтики" и подписав трехлетний контракт. В составе "железнодорожников" он провел 5 матчей и отметился двумя забитыми голами.

28-летний вингер Андрей Мостовой перешел в московский клуб из "Зенита" на правах аренды до конца текущего сезона. В красно-зеленой футболке крайний нападающий сыграл в 5 встречах и забил один мяч.

Источник: "Чемпионат"

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