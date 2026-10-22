Сычев оценил новичков "Локомотива" Мостового и Титкова

А Мостовой, Титков — хорошее усиление, неплохо себя проявляют", - сказал Сычев.
26-летний полузащитник Николай Титков присоединился к "Локомотиву" минувшим летом, перейдя из "Балтики" и подписав трехлетний контракт. В составе "железнодорожников" он провел 5 матчей и отметился двумя забитыми голами.
28-летний вингер Андрей Мостовой перешел в московский клуб из "Зенита" на правах аренды до конца текущего сезона. В красно-зеленой футболке крайний нападающий сыграл в 5 встречах и забил один мяч.
Источник: "Чемпионат"