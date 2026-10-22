Галактионов поделился подробностями о самочувствии Пиняева и Бабкина

"Бабкин и Пиняев тренируются индивидуально с нашими реабилитологами и физиотерапевтами. Посмотрим, насколько они будут готовы к игре", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Крайний нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев подхватил простуду. Полузащитник Сергей Бабкин получил повреждение в концовке матча 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:3) в результате столкновения с защитником соперника. Позднее стало известно, что игрок сумел избежать серьезной травмы.
В воскресенье, 25 октября, команда Михаила Галактионова встретится на выезде с "Ростовом" в рамках 12-го тура чемпионата России.