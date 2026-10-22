"Если Игдисамов оставит Торопа, они погорят". Бубнов - о предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак"

"Если Игдисамов оставит Торопа, они погорят.
Если поменять Торопа на Бориско, это может прибить молодого вратаря? Да не прибьет, потому что Тороп себя не видел игроком стартового состава. Он был под Акинфеевым. Тороп ни на что не надеялся.
Бориско адекватный, спокойный. У него опыт большой был. Я Бориско бы поставил. Бориско может вытащить, потому что моментов голевых много будет", - сказал Бубнов.
Московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" состоится в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдет в воскресенье, 25 октября, на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток запланирован на 16:00 по столичному времени. Встречу обслужит судейская бригада Кирилла Левникова.
Напомним, в прошлом туре голкипер "армейцев" Владислав Тороп допустил ошибку, которая привела к первому голу "Динамо". Поединок завершился поражением красно-синих со счетом 1:3.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"