"Он нигде ничего не добился" Известный агент раскритиковал Слуцкого

Футбольный агент Дмитрий Селюк выступил на стороне Александра Мостового в его противостоянии с Леонидом Слуцким.

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С профессиональной точки зрения он нигде ничего не добился. Поэтому как можно сравнивать этого человека с Мостовым, который является одним из лучших футболистов России всех времён? Как их вообще можно сравнивать? Тут даже сравнивать не нужно, - приводит слова Селюка "Советский спорт"

Последней командой в тренерской карьере Слуцкого был китайский "Шанхай Шэньхуа". Российский специалист покинул клуб летом 2026 года. По мнению агента, бывший наставник сборной России не имеет оснований критиковать других специалистов, поскольку его собственные тренерские достижения Селюк считает недостаточно значимыми. Особое внимание агент уделил периоду работы Слуцкого в "Рубине".- Смотрите: он обсуждает " Рубин " и Франка Артигу, хотя сам умудрился опустить клуб в ФНЛ. Это нормально? К сожалению, он дружит с некоторыми комментаторами, поэтому его приглашают на эфиры. Но если говорить о профессиональных достижениях, чего он добился? Назовите хоть что-нибудь.Последней командой в тренерской карьере Слуцкого был китайский "Шанхай Шэньхуа". Российский специалист покинул клуб летом 2026 года.