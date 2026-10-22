"Он нигде ничего не добился" Известный агент раскритиковал Слуцкого

- Смотрите: он обсуждает "Рубин" и Франка Артигу, хотя сам умудрился опустить клуб в ФНЛ. Это нормально? К сожалению, он дружит с некоторыми комментаторами, поэтому его приглашают на эфиры. Но если говорить о профессиональных достижениях, чего он добился? Назовите хоть что-нибудь.
С профессиональной точки зрения он нигде ничего не добился. Поэтому как можно сравнивать этого человека с Мостовым, который является одним из лучших футболистов России всех времён? Как их вообще можно сравнивать? Тут даже сравнивать не нужно, - приводит слова Селюка "Советский спорт".
Последней командой в тренерской карьере Слуцкого был китайский "Шанхай Шэньхуа". Российский специалист покинул клуб летом 2026 года.