Сычёв отреагировал на успехи Батракова в Лиге чемпионов

- Гол Батракова - приятно! Классные эмоции испытываешь, когда молодой футболист забивает "Барселоне". Очень много радости у него, потому что он двигается к своей мечте, как Алексей и говорил. Очень рад за него, - цитирует Сычёва "Чемпионат".
Батраков уже дважды отличился в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После гола "Барселоне" (1:4) российский хавбек поразил ворота "Лилля", которому "Галатасарай" нанёс поражение со счётом 4:2 в третьем туре общего этапа турнира. Минувшим летом турецкий клуб приобрёл игрока у "Локомотива" за 25 миллионов евро, заключив с ним долгосрочное соглашение.