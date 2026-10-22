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Сычёв отреагировал на успехи Батракова в Лиге чемпионов

Экс-форвард сборной России и "Локомотива" Дмитрий Сычёв поделился эмоциями от выступлений Алексея Батракова в Лиге чемпионов.
Фото: Getty Images
Бывший футболист рад, что молодой полузащитник "Галатасарая" успешно проявляет себя на европейской арене.

- Гол Батракова - приятно! Классные эмоции испытываешь, когда молодой футболист забивает "Барселоне". Очень много радости у него, потому что он двигается к своей мечте, как Алексей и говорил. Очень рад за него, - цитирует Сычёва "Чемпионат".

Батраков уже дважды отличился в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. После гола "Барселоне" (1:4) российский хавбек поразил ворота "Лилля", которому "Галатасарай" нанёс поражение со счётом 4:2 в третьем туре общего этапа турнира. Минувшим летом турецкий клуб приобрёл игрока у "Локомотива" за 25 миллионов евро, заключив с ним долгосрочное соглашение.

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