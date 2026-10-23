"Это зачастую вообще никак не связано". Губерниев ответил Мостовому

- Милые бранятся - только тешатся. Но при всём моём уважении к Мостовому, я не считаю, что человек, который играл в футбол, обязательно должен быть хорошим тренером. Это зачастую вообще никак не связано, - приводит слова Губерниева "Советский спорт".
Напомним, конфликт обострился после того, как Слуцкий назвал Мостового и Александра Бубнова "фриками" и "комичными персонажами". В ответ экс-полузащитник сборной России обозвал специалиста "Шреком" и "клоуном", подвергнув сомнению его тренерские заслуги.