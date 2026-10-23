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Губерниев объяснил, в чём Мостовой неправ по отношению к Слуцкому

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился с критикой Леонида Слуцкого со стороны Александра Мостового.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, выдающиеся достижения в качестве футболиста не гарантируют успеха на тренерском поприще. При этом Губерниев высоко оценил футбольные знания Мостового.

- Вообще, Мостовой по пониманию футбола примерно как Аршавин. Если бы Мостовой пристально смотрел футбол и интересовался им каждый день, он был бы лучшим экспертом всех времён и народов, потому что сам здорово играл в футбол.

Если вы спросите меня, кто из наших футболистов добился наибольшего признания в мире, я назову две фамилии: Мостовой и Аршавин. Я Сашу очень люблю, он большой молодец, но не считаю, что он совершенно прав, когда говорит, что Слуцкий присосался к ЦСКА, - приводит слова Губерниева "Советский спорт".

Напомним, конфликт обострился после того, как Слуцкий назвал Мостового и Александра Бубнова "фриками" и "комичными персонажами". В ответ Мостовой обозвал специалиста "Шреком" и "клоуном".

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