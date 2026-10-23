Губерниев объяснил, в чём Мостовой неправ по отношению к Слуцкому

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился с критикой Леонида Слуцкого со стороны Александра Мостового.

Фото: ФК "Спартак"

Если вы спросите меня, кто из наших футболистов добился наибольшего признания в мире, я назову две фамилии: Мостовой и Аршавин. Я Сашу очень люблю, он большой молодец, но не считаю, что он совершенно прав, когда говорит, что Слуцкий присосался к ЦСКА , - приводит слова Губерниева "Советский спорт"

По его мнению, выдающиеся достижения в качестве футболиста не гарантируют успеха на тренерском поприще. При этом Губерниев высоко оценил футбольные знания Мостового.- Вообще, Мостовой по пониманию футбола примерно как Аршавин. Если бы Мостовой пристально смотрел футбол и интересовался им каждый день, он был бы лучшим экспертом всех времён и народов, потому что сам здорово играл в футбол.Напомним, конфликт обострился после того, как Слуцкий назвал Мостового и Александра Бубнова "фриками" и "комичными персонажами". В ответ Мостовой обозвал специалиста "Шреком" и "клоуном".