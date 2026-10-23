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Бубнов рассказал, почему уважает Максима Глушенкова

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов рассказал, за что уважает нападающего "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
"Вот Глушенкова за что я уважаю… Ларин говорит, что он в "Барселоне" будет играть, а Глушенков говорит: "Мне там делать нечего, мне и в "Зените" классно". И действительно, что лучше "Зенита"? И бабки хорошие, он в таком порядке, все от него кайфуют", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".

В нынешнем сезоне РПЛ Глушенков провёл 10 матчей, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Полузащитник лидирует в гонке бомбардиров.

"Зенит" после 11 туров набрал 24 очка и занимает второе место.

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