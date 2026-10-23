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Месут Озил призвал вернуть российские команды к международным турнирам

Экс-игрок "Реала" и лондонского "Арсенала" Месут Озил призвал ФИФА вернуться российские команды к международным турнирам.
Фото: Getty Images
"ФИФА не ввела никаких санкций в отношении израильских команд, в то время как против российских команд такие санкции были применены.
Хочу обратиться к ФИФА: надеюсь, что они откажутся от этой политики двойных стандартов и в дальнейшем будут ко всем относиться одинаково", - приводит слова Озила пресс-служба "Истамбул Башакшехир".

Месут Озил посетил матч легенд "Зенита" и турецкого клуба "Истамбул Башакшехир", который состоялся 21 октября.

Напомним, национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

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