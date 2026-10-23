Дуглас Сантос: семь лет играю в России, для меня это настоящий дом

"Я уже семь лет играю в России, для меня это настоящий дом.Всегда говорю, что Санкт?Петербург очень красивый город, а Россия — очень красивая страна. Здесь все подходит для бразильских игроков", - сказал Сантос "Матч ТВ".
Бразильский защитник Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. За этот период игрок принял участие в 256 матчах за санкт-петербургский клуб.
В чемпионате России первое место удерживает московское "Динамо", набравшее 25 очков. Петербуржцы с 24 баллами идут следом. Следующий матч команда проведёт 25 октября дома против махачкалинского "Динамо".