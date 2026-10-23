Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
19:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Торпедо
18:00
РоторНе начат

Дуглас Сантос: семь лет играю в России, для меня это настоящий дом

Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался об игре в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
"Я уже семь лет играю в России, для меня это настоящий дом.
Всегда говорю, что Санкт?Петербург очень красивый город, а Россия — очень красивая страна. Здесь все подходит для бразильских игроков", - сказал Сантос "Матч ТВ".

Бразильский защитник Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. За этот период игрок принял участие в 256 матчах за санкт-петербургский клуб.

В чемпионате России первое место удерживает московское "Динамо", набравшее 25 очков. Петербуржцы с 24 баллами идут следом. Следующий матч команда проведёт 25 октября дома против махачкалинского "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится