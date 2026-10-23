"Костя не поедет в какой-то там "Бешикташ". Агент Тюкавина - о переезде игрока в Европу

Фото: ФК "Динамо"

"Будет какое-то сверхпредложение от суперзарубежного клуба — будет так. Лишь бы просто уехать — Костя не поедет. Грубо говоря, в какой-то там "Бешикташ", как сейчас все говорят", — отметил Сафонов.