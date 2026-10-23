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"Костя не поедет в какой-то там "Бешикташ". Агент Тюкавина - о переезде игрока в Европу

Представитель нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, при каких условиях футболист согласится продолжить карьеру за границей.
Фото: ФК "Динамо"
Сафонов заявил, что Тюкавин не намерен покидать "Динамо" ради самого факта переезда в другой чемпионат. По словам агента, форвард готов рассмотреть только действительно привлекательное предложение.

"Будет какое-то сверхпредложение от суперзарубежного клуба — будет так. Лишь бы просто уехать — Костя не поедет. Грубо говоря, в какой-то там "Бешикташ", как сейчас все говорят", — отметил Сафонов.

Агент подчеркнул, что нападающий доволен работой под руководством Сандро Шварца и считает немецкого специалиста сильнейшим тренером в своей карьере.

"У них хороший контакт, есть доверие. От добра добра не ищут", — добавил представитель футболиста.

По словам Сафонова, Шварц также не намерен препятствовать возможному переходу Тюкавина, когда тот будет полностью готов к новому этапу карьеры.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард забил пять голов в девяти матчах РПЛ.

Источник: Sport24

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