"Костя не поедет в какой-то там "Бешикташ". Агент Тюкавина - о переезде игрока в Европу

"Будет какое-то сверхпредложение от суперзарубежного клуба — будет так. Лишь бы просто уехать — Костя не поедет. Грубо говоря, в какой-то там "Бешикташ", как сейчас все говорят", — отметил Сафонов.
Агент подчеркнул, что нападающий доволен работой под руководством Сандро Шварца и считает немецкого специалиста сильнейшим тренером в своей карьере.
"У них хороший контакт, есть доверие. От добра добра не ищут", — добавил представитель футболиста.
По словам Сафонова, Шварц также не намерен препятствовать возможному переходу Тюкавина, когда тот будет полностью готов к новому этапу карьеры.
В нынешнем сезоне 24-летний форвард забил пять голов в девяти матчах РПЛ.
Источник: Sport24