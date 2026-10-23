Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ахмат
19:30
ОренбургНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Торпедо
18:00
РоторНе начат

Мостовой усомнился в заслугах Шварца в "Динамо": я тоже могу встать на бровку, какая разница

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал успешную серию московского "Динамо" под руководством Сандро Шварца, заявив, что главную роль в результатах команды играют сами футболисты.
Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Мостовой оценил работу немецкого специалиста, при котором бело-голубые одержали семь побед подряд в РПЛ. По мнению экс-полузащитника, не стоит переоценивать влияние тренера на результаты команды.

"Я всегда отталкиваюсь от футболистов, кто бы на бровке ни стоял. Я могу встать на бровку, но какая разница, если они играют хорошо?" — заявил Мостовой.

В качестве примера он привел Пепа Гвардиолу, который во время работы в "Барселоне" признавал заслуги Лионеля Месси и не приписывал себе его индивидуальные успехи.

"А есть такие, которые любят себя поднять: выйдут и скажут, что это они что-то придумали", — добавил бывший футболист.

После 11 туров "Динамо" возглавляет таблицу РПЛ с 25 очками.

Источник: ТАСС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится