Мостовой усомнился в заслугах Шварца в "Динамо": я тоже могу встать на бровку, какая разница

"Я всегда отталкиваюсь от футболистов, кто бы на бровке ни стоял. Я могу встать на бровку, но какая разница, если они играют хорошо?" — заявил Мостовой.
В качестве примера он привел Пепа Гвардиолу, который во время работы в "Барселоне" признавал заслуги Лионеля Месси и не приписывал себе его индивидуальные успехи.
"А есть такие, которые любят себя поднять: выйдут и скажут, что это они что-то придумали", — добавил бывший футболист.
После 11 туров "Динамо" возглавляет таблицу РПЛ с 25 очками.
Источник: ТАСС