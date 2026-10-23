Агент Батракова назвал цель, к которой должны стремиться российские футболисты

"Тут нужно говорить не только про пример Леши, но и других российских футболистов, которые играют в больших клубах: Сафонов, Головин. Играть в ведущих клубах Европы — это та цель, которую должны ставить перед собой молодые российские футболисты", — отметил Кузьмичев.
Батраков перешел из "Локомотива" в "Галатасарай" минувшим летом. На этой неделе россиянин отличился в победном матче Лиги чемпионов против "Лилля" (4:2), а ранее забил дебютный гол за турецкий клуб во встрече с "Барселоной" (1:4).
Источник: "Матч ТВ"