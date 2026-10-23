Агент Батракова назвал цель, к которой должны стремиться российские футболисты

Представитель полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что молодым российским игрокам необходимо стремиться к выступлениям за ведущие европейские клубы.

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"Тут нужно говорить не только про пример Леши, но и других российских футболистов, которые играют в больших клубах: Сафонов, Головин. Играть в ведущих клубах Европы — это та цель, которую должны ставить перед собой молодые российские футболисты", — отметил Кузьмичев.