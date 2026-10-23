Альба ответил на вопрос о перспективах "Родины" в РПЛ

"Осталось почти 20 туров. Могу сказать, что мы думаем про "Факел" - это наш следующий шаг.То, что люди говорят, я не могу контролировать. Я знаю, о чём думают мои игроки: они думают только о "Факеле". Это наш следующий шаг", - сказал Альба "Чемпионату".
На данный момент московская "Родина" занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 6 очков в 11 матчах. Воронежский "Факел" располагается на 15-й строчке с таким же количеством баллов.
Команды встретятся в очной игре в субботу, 24 октября.