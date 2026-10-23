Мостовой - о встрече со Слуцким и Гурцкая: не знаю, кто это. Они испугались

"Мы шли с Игнашевичем, Серега увидел их и предложил подойти. Я сказал: "Мне нет смысла с ними общаться, не знаю, кто это". Я с футбольными людьми могу только разговаривать.Они отвернулись, испугались. Их слова о том, что я испугался и спрятался? Слабые люди всегда так делают, а тем более нефутбольные", - сказал Мостовой Sport24.
Ранее агент Тимур Гурцкая рассказал, что они вместе с Леонидом Слуцким видели Александра Мостового на "ВТБ Арене". Он сообщил, что бывший игрок "Спартака" спрятался от них, в то время как они разговаривали с Сергеем Игнашевичем.
20 октября Мостовой заявил, что "шлёпнет" Слуцкому при встрече. Экс-тренер ЦСКА назвал его "фриком" и "комичным персонажем".