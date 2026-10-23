Экс-капитан "Аталанты" рассказал, что помешало Миранчуку в клубе

"Почему у него не получилось полностью раскрыться в Италии? В Италии очень тяжелый чемпионат. Возможно, для его карьерного роста и игровых характеристик больше подошла бы Испания.
В "Аталанте" ему не хватало места: там был Иличич, который играл в основе. Конкуренция была высокой", - сказал Гомес "Спорт-Экспрессу".
Алексей Миранчук выступал за итальянскую "Аталанту" с осени 2020 по лето 2024 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 98 матчей, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач.
На данный момент 31-летний российский футболист играет за "Атланту" из США.