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Экс-капитан "Аталанты" рассказал, что помешало Миранчуку в клубе

Бывший игрок сборной Аргентины и "Аталанты" Алехандро Гомес вспомнил период выступлений Алексея Миранчука в Италии.
Фото: Getty Images
Алехандро Гомес рассказал, что конкуренция с Йосипом Иличичем помешала россиянину проявить себя в "Аталанте". Он отметил, что итальянский чемпионат является очень сложным.

"Почему у него не получилось полностью раскрыться в Италии? В Италии очень тяжелый чемпионат. Возможно, для его карьерного роста и игровых характеристик больше подошла бы Испания.

В "Аталанте" ему не хватало места: там был Иличич, который играл в основе. Конкуренция была высокой", - сказал Гомес "Спорт-Экспрессу".

Алексей Миранчук выступал за итальянскую "Аталанту" с осени 2020 по лето 2024 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 98 матчей, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач.

На данный момент 31-летний российский футболист играет за "Атланту" из США.

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