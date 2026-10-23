Экс-капитан "Аталанты" рассказал, что помешало Миранчуку в клубе

Бывший игрок сборной Аргентины и "Аталанты" Алехандро Гомес вспомнил период выступлений Алексея Миранчука в Италии.

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В "Аталанте" ему не хватало места: там был Иличич, который играл в основе. Конкуренция была высокой", - сказал Гомес "Спорт-Экспрессу"

Алехандро Гомес рассказал, что конкуренция с Йосипом Иличичем помешала россиянину проявить себя в "Аталанте". Он отметил, что итальянский чемпионат является очень сложным."Почему у него не получилось полностью раскрыться в Италии? В Италии очень тяжелый чемпионат. Возможно, для его карьерного роста и игровых характеристик больше подошла бы Испания.Алексей Миранчук выступал за итальянскую "Аталанту" с осени 2020 по лето 2024 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 98 матчей, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач.На данный момент 31-летний российский футболист играет за "Атланту" из США.