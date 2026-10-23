Вагнер Лав рассказал, какую уверенность Акинфеев придавал игрокам ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

- Это вратарь, который давал нам огромный запас прочности, огромную уверенность. Мы всегда в него верили. Он был команде необходим. Всегда, когда Акинфеев был в воротах, я говорил себе: "Если мы забьём, то вряд ли пропустим", - отметил Вагнер Лав на ютуб-канале FONBET.