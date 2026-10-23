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Вагнер Лав рассказал, какую уверенность Акинфеев придавал игрокам ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, какую роль Игорь Акинфеев играл в успехах московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
Бразилец признался, что присутствие российского голкипера на поле придавало футболистам уверенность в положительном результате.

- Это вратарь, который давал нам огромный запас прочности, огромную уверенность. Мы всегда в него верили. Он был команде необходим. Всегда, когда Акинфеев был в воротах, я говорил себе: "Если мы забьём, то вряд ли пропустим", - отметил Вагнер Лав на ютуб-канале FONBET.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз выигрывал чемпионат России, по восемь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка УЕФА. В апреле 2026 года голкипер получил травму в матче с "Акроном" (2:1). Футболист до сих пор восстанавливается.

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