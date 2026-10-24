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ЭСК: судья ошибочно не назначил пенальти в игре "Зенит" - "Ахмат" в ворота грозненцев

ЭСК рассмотрела обращение "Зенита" по итогам 11-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Экспертно-судейская комиссия проверила решение судьи Рафаэля Шафеева не назначать пенальти на 39-й минуте матча "Зенит" - "Ахмат". Большинством голосов было установлено, что арбитр ошибочно не назначил одиннадцатиметровый в ворота грозненской команды.

"Защитник Калиду Сидибе вступает в единоборство и играет в мяч правой ногой, однако левой ногой он совершает контакт шипами с ногой соперника в безрассудной манере. Судье следовало назначить пенальти и вынести желтую карточку за грубую игру", - говорится на сайте РФС.

Встреча между командами состоялась в рамках 11-го тура РПЛ и завершилась волевой победой петербуржцев со счетом 3:2.

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