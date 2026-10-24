Мор: второй тайм у "Динамо" был очень хороший, но на первый команда просто не вышла

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"Второй тайм у " Динамо " был очень хороший, но на первый команда просто не вышла.

Это не умаляет заслуг "Акрона", который дотерпел во втором тайме и смог победить", - сказал Мор в эфире "Матч Премьер".Московское "Динамо" проиграло в гостях тольяттинскому "Акрону" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Солидарность Самара Арене" и завершился со счетом 1:3.Таким образом прервалась историческая 7-матчевая победная серия столичной команды в чемпионате России. С учетом Кубка страны, бело-голубые выиграли 9 игр подряд.