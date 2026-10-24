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Мор: второй тайм у "Динамо" был очень хороший, но на первый команда просто не вышла

Двукратный чемпион России Эдуард Мор прокомментировал поражение "Динамо" от "Акрона" в 12-м туре РПЛ (1:3).
Фото: РПЛ
"Второй тайм у "Динамо" был очень хороший, но на первый команда просто не вышла.

Это не умаляет заслуг "Акрона", который дотерпел во втором тайме и смог победить", - сказал Мор в эфире "Матч Премьер".

Московское "Динамо" проиграло в гостях тольяттинскому "Акрону" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Солидарность Самара Арене" и завершился со счетом 1:3.

Таким образом прервалась историческая 7-матчевая победная серия столичной команды в чемпионате России. С учетом Кубка страны, бело-голубые выиграли 9 игр подряд.

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