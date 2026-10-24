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"Рубин" - "Крылья Советов": стартовые составы команд на матч 12 тура РПЛ

"Рубин" Казань - "Крылья Советов" Самара: стали известны составы команд на матч 12 тура чемпионата России.

Сегодня, 24 октября, казанский "Рубин" примет на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. На данный момент команда Франка Артиги занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками, самарцы располагаются на 11 строчке с таким же количеством баллов в своем активе.

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