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Пономарёв: игроки "Краснодара" наелись деньгами и футболом

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче "Краснодара" и "Балтики" в 12 туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению экс-игрока сборной СССР, футболистам краснодарской команды не хватает мотивации.

- Прекрасно, что "Балтика" в самом конце встречи все же добилась ничейного результата. Болею за Андрея Талалаева. Очень рад за него. А что касается "Краснодара", то сдает он позиции, уже несколько матчей не выигрывает.

Футболисты команды наелись деньгами, они наелись футболом, уже "физика" не та у них. И уже мысли об отпуске у них, - сказал Пономарёв.

После 12 туров "Краснодар" занимает третье место в чемпионате России с 23 очками. "Балтика" располагается на восьмой строчке, набрав 14 баллов.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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