Пономарёв: игроки "Краснодара" наелись деньгами и футболом

- Прекрасно, что "Балтика" в самом конце встречи все же добилась ничейного результата. Болею за Андрея Талалаева. Очень рад за него. А что касается "Краснодара", то сдает он позиции, уже несколько матчей не выигрывает.
Футболисты команды наелись деньгами, они наелись футболом, уже "физика" не та у них. И уже мысли об отпуске у них, - сказал Пономарёв.
После 12 туров "Краснодар" занимает третье место в чемпионате России с 23 очками. "Балтика" располагается на восьмой строчке, набрав 14 баллов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info