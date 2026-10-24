- Что происходит с командой? Есть ощущение, что какой-то кризис.
- Не могу сказать, что это кризис. Это футбол. Мы в течение трёх лет играем на максимум, чтобы получить лучшие результаты и бороться за титулы. Такое бывает и с другими командами. Стараемся сделать все, чтобы вернуться.
- Кордоба после матча высказывал претензии защитниками. Согласны ли вы с ним?
- Да, была потеря концентрации. Это не должны было быть, не должны были пропускать. Опять же, это футбол. Мы проходим сейчас через такой период, все кажется негативным. Нужно вернуться, нужно лучше работать. Момент с угловым... Мы не должны были это позволять.
- "Краснодар" по-прежнему в чемпионской гонке?
- Сезон недавно начался. Впереди ещё много игр.
- Есть ощущение, что длинная пауза на матчи сборных на "Краснодара" отразилась хуже всего из всех клубов РПЛ. С чем это может быть связано?
- Просто так получилось, что после паузы у нас не получается выигрывать матчи. Но пауза - это не причина, из-за чего не удаётся выиграть. Нужно лучше работать и перевернуть эту ситуацию.
- Впереди объявление обладателя "Золотого мяча". На чьей стороне ваши симпатии?
- Много игроков очень хороших. Среди них я выбираю Ямаля, Мбаппе, Родри.
Источник: Rusfootball.info
Защитник "Краснодара": не могу сказать, что у нас кризис. Это футбол
Футболист "Краснодара" Лукас Оласа высказался после упущенной победы над "Балтикой" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"