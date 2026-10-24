Защитник "Краснодара": не могу сказать, что у нас кризис. Это футбол

Футболист "Краснодара" Лукас Оласа высказался после упущенной победы над "Балтикой" (1:1).

Фото: ФК "Краснодар"

- Не могу сказать, что это кризис. Это футбол. Мы в течение трёх лет играем на максимум, чтобы получить лучшие результаты и бороться за титулы. Такое бывает и с другими командами. Стараемся сделать все, чтобы вернуться.- Да, была потеря концентрации. Это не должны было быть, не должны были пропускать. Опять же, это футбол. Мы проходим сейчас через такой период, все кажется негативным. Нужно вернуться, нужно лучше работать. Момент с угловым... Мы не должны были это позволять.- Сезон недавно начался. Впереди ещё много игр.- Просто так получилось, что после паузы у нас не получается выигрывать матчи. Но пауза - это не причина, из-за чего не удаётся выиграть. Нужно лучше работать и перевернуть эту ситуацию.- Много игроков очень хороших. Среди них я выбираю Ямаля, Мбаппе, Родри.