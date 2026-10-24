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Жубал обвинил судей в решениях не в пользу "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Жубал пообщался с журналистами после матча с "Балтикой" (1:1) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Что стало причиной пропущенного гола?

- Была потеря внимания на стандарте. Мы эти вещи много отрабатываем. Конечно, мы очень злы из-за того, как все произошло. Игра была под контролем и мы могли забить еще. И стандарт в концовке привел к ничьей. Нужно продолжать работать.

- Ничья для "Краснодара" как поражение?

- Да. Сегодняшний матч был важным. Нужно было выигрывать сегодня. Победа оставила бы нас на первом месте как минимум до завтрашнего дня. У нас хорошая команда, нужно продолжать работать. Нужно проявить командную силу и забыть, что произошло сегодня. Впереди у нас кубок, потом поедем в Москву и нужно будет побеждать.

- Шесть матчей без побед. Что происходит с командой? Можно ли это назвать кризисом?

- Это худший момент сезона, через который проходим. Нужно сделать все, чтобы это исправить. Все это осознают и понимают всю ответственность. Только вместе сможем это исправить. У игроков нашей команды большой опыт.

- Летом уехал Сперцян, вместо него Кривцов подхватил роль лидера, но получил травму. Не хватает креатива в середине поля, который мог бы управлять игрой "Краснодара"?

- Уход Сперцяна - большая потеря для нас. Затем Никиту потеряли - очень важного игрока. Но нужно находить решения с теми, кто у нас есть. Сегодня у нас был момент, чтобы забить второй гол, но не удалось. Также кажется, что судьи принимают решения, которые не идут нам на пользу. В предыдущем матче можно было удалять игрока соперника, но этого не произошло. Сегодня тоже некоторые решения были не в нашу пользу. Но нам нужно продолжать работать. Мы знаем, что судьи не будут делать что-то в нашу пользу.

Источник: Rusfootball.info

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