Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Рубин
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
1 - 1 1 1
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Уфа
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
СочиЗавершен
Арсенал Тула
4 - 3 4 3
КАМАЗЗавершен

Мусаев прокомментировал очередную упущенную победу "Краснодара"

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал затянувшуюся безвыигрышную серию команды в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"
После ничьей с "Балтикой" (1:1) в 12-м туре РПЛ специалист выразил уверенность, что одна победа поможет футболистам преодолеть неудачный период.

- Есть ли кризис? Серия неудачная - факт. По подготовке, по тренировкам и самоотдаче видно, что все хотели выиграть, равнодушных нет.

Нужна одна победа, сегодня были близки, с "Локо" могли выиграть. Неприятный момент, но надо работать и стараться выиграть следующий матч, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

"Краснодар" не побеждает на протяжении шести туров после серии из шести выигранных встреч. С 23 очками команда занимает третье место в таблице РПЛ. Следующий матч краснодарцы проведут 31 октября на выезде против "Родины".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится