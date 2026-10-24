Мусаев прокомментировал очередную упущенную победу "Краснодара"

- Есть ли кризис? Серия неудачная - факт. По подготовке, по тренировкам и самоотдаче видно, что все хотели выиграть, равнодушных нет.
Нужна одна победа, сегодня были близки, с "Локо" могли выиграть. Неприятный момент, но надо работать и стараться выиграть следующий матч, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
"Краснодар" не побеждает на протяжении шести туров после серии из шести выигранных встреч. С 23 очками команда занимает третье место в таблице РПЛ. Следующий матч краснодарцы проведут 31 октября на выезде против "Родины".