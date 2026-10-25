"Слухи часто разгоняют агенты". Гришин - о возможном уходе Кисляка

- Я не верю слухам о Кисляке в "Бешикташе" или "Галатасарае", пока не будет подписан контракт. Два года говорили, что одни и другие уедут в "ПСЖ", а в итоге Лёша Батраков перебрался только в Турцию. Все эти слухи часто разгоняют агенты, чтобы поднять цену на футболиста, - приводит слова Гришина "Советский спорт".
Ранее сообщалось о планах "Бешикташа" провести переговоры с ЦСКА по трансферу Кисляка. Представитель руководства стамбульского клуба должен посетить Москву в ноябре. На 20-летнего россиянина также претендует "Галатасарай", а потенциальная сумма сделки составляет 30-35 миллионов евро.