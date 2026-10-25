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Экс-футболист "Динамо" назвал причины поражения от "Акрона"

Бывший нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков считает, что разговоры о борьбе за чемпионство могут негативно влиять на футболистов команды.
Фото: ФК "Акрон"
Такое мнение экс-игрок сборной России высказал после поражения "бело-голубых" от "Акрона" (1:3) в 12-м туре РПЛ.

- Сейчас же поражение от "Акрона" должно немного охладить пыл команды и болельщиков. Даже в этой встрече можно было спасти игру, моментов хватало, но сказались расхлябанность и самоуверенность. Когда теряешь игровой тонус и мотивацию, ничего не получается, - цитирует Кирьякова "Советский спорт".

Экс-футболист также призвал не торопиться с оценкой чемпионских перспектив "Динамо". Он отметил, что команде Сандро Шварца необходимо вернуть прежний настрой и сосредоточиться на ближайших матчах, а не на возможном итоговом месте в таблице.

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