Экс-футболист "Динамо" назвал причины поражения от "Акрона"

- Сейчас же поражение от "Акрона" должно немного охладить пыл команды и болельщиков. Даже в этой встрече можно было спасти игру, моментов хватало, но сказались расхлябанность и самоуверенность. Когда теряешь игровой тонус и мотивацию, ничего не получается, - цитирует Кирьякова "Советский спорт".
Экс-футболист также призвал не торопиться с оценкой чемпионских перспектив "Динамо". Он отметил, что команде Сандро Шварца необходимо вернуть прежний настрой и сосредоточиться на ближайших матчах, а не на возможном итоговом месте в таблице.