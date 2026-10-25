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Ветеран ЦСКА отреагировал на слухи об интересе к Кисляку: средненький игрочок

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв призвал Матвея Кисляка не торопиться с переходом в зарубежный клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
Экс-футболист сборной СССР считает, что 20-летнему полузащитнику необходимо провести ещё несколько сезонов в составе армейцев, прежде чем пробовать силы за границей.

- Кисляку рано уезжать. Он ещё не "оперился" в ЦСКА. Ему пару лет нужно, чтобы заматереть. Журналисты сейчас его возвеличили, а так он средненький игрочок, - приводит слова Пономарёва "Советский спорт".

В качестве примера удачного развития карьеры специалист привёл Александра Головина, который покинул ЦСКА уже сформировавшимся футболистом. При этом Пономарёв раскритиковал решение Фёдора Чалова продолжить карьеру за рубежом, посчитав, что нападающий поспешил с отъездом.

Ранее сообщалось об интересе к Кисляку со стороны "Бешикташа" и "Галатасарая".

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