Ветеран ЦСКА отреагировал на слухи об интересе к Кисляку: средненький игрочок

Фото: ПФК ЦСКА

- Кисляку рано уезжать. Он ещё не "оперился" в ЦСКА . Ему пару лет нужно, чтобы заматереть. Журналисты сейчас его возвеличили, а так он средненький игрочок, - приводит слова Пономарёва "Советский спорт"

Экс-футболист сборной СССР считает, что 20-летнему полузащитнику необходимо провести ещё несколько сезонов в составе армейцев, прежде чем пробовать силы за границей.В качестве примера удачного развития карьеры специалист привёл Александра Головина, который покинул ЦСКА уже сформировавшимся футболистом. При этом Пономарёв раскритиковал решение Фёдора Чалова продолжить карьеру за рубежом, посчитав, что нападающий поспешил с отъездом.Ранее сообщалось об интересе к Кисляку со стороны "Бешикташа" и "Галатасарая".