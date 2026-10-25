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Благоевич назвал ключевой момент матча с "Динамо"

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич поделился впечатлениями от победы над московским "Динамо" со счётом 3:1 в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
Сербский специалист отметил важность гола Кристияна Бистровича, который помог тольяттинцам переломить ход встречи.

- У "Динамо" было очень много моментов, они забили один гол. Но прекрасный гол Бистровича решил все вопросы. В тот момент "Динамо" взяло полный контроль над игрой.

Но этот гол придал нам дополнительную силу и уверенность. И игра завершилась нашей победой, чем я очень доволен, - цитирует Благоевича "Матч ТВ".

После 12 туров "Акрон" располагается на 12-й строчке чемпионата России с 12 очками. Следующий матч тольяттинцы проведут 1 ноября против "Балтики" на выезде. Начало встречи - в 17:30 по московскому времени.

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