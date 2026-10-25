Кузьмин сделал первое заявление после назначения в "Рубине"

Олег Кузьмин, назначенный исполняющим обязанности главного тренера "Рубина", прокомментировал своё возвращение к руководству казанской командой в новой роли.

Фото: "Бизнес Online"

Постараюсь сделать всё от себя зависящее для того, чтобы улучшить наши результаты и игру", - цитирует Кузьмина официальный сайт "Рубина".