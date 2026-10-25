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Кузьмин сделал первое заявление после назначения в "Рубине"

Олег Кузьмин, назначенный исполняющим обязанности главного тренера "Рубина", прокомментировал своё возвращение к руководству казанской командой в новой роли.
Фото: "Бизнес Online"
Специалист подчеркнул, что "Рубин" занимает особое место в его карьере.

- Благодарен руководству клуба за оказанное доверие. Постараюсь помочь команде выправить ситуацию. Для меня "Рубин" - это родной клуб, где я провел важный этап игровой карьеры и где начал тренерский путь.

Постараюсь сделать всё от себя зависящее для того, чтобы улучшить наши результаты и игру", - цитирует Кузьмина официальный сайт "Рубина".

Кузьмин сменил Франка Артигу, покинувшего команду после поражения от "Крыльев Советов" (0:2). Казанцы занимают десятое место в РПЛ с 12 очками, потерпев три поражения подряд.

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