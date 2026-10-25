В руководстве "Акрона" оценили игру и результаты команды

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев оценил игу команды.

Фото: ФК "Акрон"

На старте сезона казалось, что мы пошли на определенный риск и сделали спорные решения, но сейчас мы видим, что команда встает на ноги, - сказал Клюшев в эфире "Матч ТВ".