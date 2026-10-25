В руководстве "Акрона" оценили игру и результаты команды

- Мы видим рисунок и стиль игры, которого наша команда старается придерживаться. Рады, что это приносит плоды. На длинной дистанции мы приходим к тому результату, который изначально планировали.
На старте сезона казалось, что мы пошли на определенный риск и сделали спорные решения, но сейчас мы видим, что команда встает на ноги, - сказал Клюшев в эфире "Матч ТВ".
В 12 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" одержал домашнюю победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. До этого бело-голубые одержали в чемпионате России семь побед кряду.
По итогам 12 сыгранных туров тольяттинцы занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Напомним, что летом команду возглавил Срджан Благоевич - ранее он был главным тренером сербского "Партизана", а также работал в ряде других сербских клубов.