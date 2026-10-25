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Талалаев - об уровне футболистов "Балтики": научить Оффора попадать в ворота я не могу

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил уровень футболистов своей команды.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, уровень футболистов в матчах определяет все - и у игроков "Краснодара" он выше.

- К сожалению, уровень футболиста определяет все. У Хиля было три момента, но он не забил ни одного. У Кордобы был один момент — он его реализовал. Характера, бойцовских качества нам не занимать. Мы немного просили добавить креатива в команду перед сезоном. Было бы легче.
Можно научить правильно передвигаться без мяча, можно научить правильно отбирать, но пока научить Оффора попадать в ворота я не могу, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 24 октября, калининградская "Балтика" на выезде сыграла вничью с "Краснодаром" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Напомним, что на данный момент команда Андрея Талалаева располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 14 набранными очками, южане занимают третье место в таблице с 23 баллами в своем активе.

В следующем туре балтийцы сыграют на выезде с московской "Родиной", которая сейчас занимает предпоследнее место в таблице с 9 очками.

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