"Ростов" - "Локомотив": где смотреть прямую трансляцию матча 12 тура РПЛ

Сегодня, 25 октября, "Ростов" примет на домашнем стадионе московский "Локомотив" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 13:45 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
По итогам 11 сыгранных туров ростовчане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает 13 место с таким же количеством баллов в своем активе.