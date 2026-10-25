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"Ростов" - "Локомотив": где смотреть прямую трансляцию матча 12 тура РПЛ

"Ростов" - "Локомотив" Москва: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 12 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"
Сегодня, 25 октября, "Ростов" примет на домашнем стадионе московский "Локомотив" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 13:45 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

По итогам 11 сыгранных туров ростовчане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками. Команда Михаила Галактионова занимает 13 место с таким же количеством баллов в своем активе.

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