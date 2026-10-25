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Селюк - о поражении "Рубина": часть футболистов сливает Артигу

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Франка Артиги, высказался о поражении "Рубина" от "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Рубин"
По словам Селюка, часть футболистов сливала Артигу из "Рубина".

- Футболистам "Рубина" сложно настроиться на матч, учитывая, что последние две недели все говорят об уходе Артиги. Ну что это за игра? Самарский клуб один раз пробил в створ ворот и забил два гола.
Думаю, что часть футболистов сливает тренера. Вуячич вообще забил в свои ворота. Такое бывает, но я не удивлюсь, если это слив тренера, - цитирует Селюка Metaratings.

В субботу, 24 октября, казанский "Рубин" на домашнем стадионе уступил самарским "Крыльям Советов" в 12 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Игор Вуячич (автогол) и Амар Рахманович, реализовавший одиннадцатиметровый удар за игру рукой Вуячича в своей штрафной.

После этой встречи казанцы объявили об отставке Франка Артиги с поста главного тренера - испанский специалист работал в клубе с января текущего года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин.

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