Селюк - о поражении "Рубина": часть футболистов сливает Артигу

- Футболистам "Рубина" сложно настроиться на матч, учитывая, что последние две недели все говорят об уходе Артиги. Ну что это за игра? Самарский клуб один раз пробил в створ ворот и забил два гола.
Думаю, что часть футболистов сливает тренера. Вуячич вообще забил в свои ворота. Такое бывает, но я не удивлюсь, если это слив тренера, - цитирует Селюка Metaratings.
В субботу, 24 октября, казанский "Рубин" на домашнем стадионе уступил самарским "Крыльям Советов" в 12 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Игор Вуячич (автогол) и Амар Рахманович, реализовавший одиннадцатиметровый удар за игру рукой Вуячича в своей штрафной.
После этой встречи казанцы объявили об отставке Франка Артиги с поста главного тренера - испанский специалист работал в клубе с января текущего года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин.